Продавец не освободил квартиру: сколько времени у него есть

Покупка квартиры — радостный момент. Но что делать, если продавец не торопится выехать? Оказывается, по закону у него может быть время… и немалое.
В идеале срок освобождения квартиры указывается прямо в договоре купли-продажи. Это — главный ориентир: если там прописано, что продавец должен съехать в течение 3 дней, значит, именно так и должно быть.
Этот документ имеет решающее значение. Подписали акт — значит, квартира передана, обязательства исполнены. Иначе — формально продавец всё ещё "в деле", даже если вы уже получили ключи.
Если продавец сам покупает другую квартиру и съезд зависит от следующей сделки — сроки могут растянуться. Всё зависит от цепочки: сколько участников, как быстро происходит регистрация. Именно поэтому альтернативные сделки требуют особенно чёткого согласования условий.
Вот здесь вступает в силу статья 314 ГК РФ. Продавец обязан выехать в течение 7 дней после того, как получит письменное требование от покупателя. Без требования отсчёт не начинается!
Уклоняется от передачи жилья? Смело идите в суд. Закон на вашей стороне — особенно если акт не подписан, а срок выезда уже истёк. Чем чётче оформлены документы, тем проще будет доказать свою правоту.
Оговорите все условия заранее: сроки выезда, передачу ключей, день подписания акта. И, конечно, не поленитесь внести их в договор. А ещё лучше — доверьте сделку специалистам, которые учтут каждый нюанс.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?