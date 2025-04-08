Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Porsche добавила в двигатель два новых такта — и это переворачивает всё
Домашние наггетсы, которые превращают будний вечер в праздник
Забытый подвиг Александра Збруева: как актёр спас жизнь будущего ребёнка своей соседки
Решилась на одну правку — и получила месяцы страха: самая болезненная пластика
Энергетическая независимость ЕС за триллион! Кто получил выгоду
Тёплая весна — не повод сажать картошку: как не остаться без урожая
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Сравнение столовой СССР и современной столовки: что изменилось
Скупой платит дважды: чем рискуют дачники, пытаясь сэкономить

Продавец не освободил квартиру: сколько времени у него есть

1:55
Недвижимость

Покупка квартиры — радостный момент. Но что делать, если продавец не торопится выехать? Оказывается, по закону у него может быть время… и немалое.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Всё решает договор

В идеале срок освобождения квартиры указывается прямо в договоре купли-продажи. Это — главный ориентир: если там прописано, что продавец должен съехать в течение 3 дней, значит, именно так и должно быть.

Акт приёма-передачи — момент истины

Этот документ имеет решающее значение. Подписали акт — значит, квартира передана, обязательства исполнены. Иначе — формально продавец всё ещё "в деле", даже если вы уже получили ключи.

Альтернативные сделки = гибкие сроки

Если продавец сам покупает другую квартиру и съезд зависит от следующей сделки — сроки могут растянуться. Всё зависит от цепочки: сколько участников, как быстро происходит регистрация. Именно поэтому альтернативные сделки требуют особенно чёткого согласования условий.

А если срок не указан

Вот здесь вступает в силу статья 314 ГК РФ. Продавец обязан выехать в течение 7 дней после того, как получит письменное требование от покупателя. Без требования отсчёт не начинается!

Что делать, если продавец не съезжает

Уклоняется от передачи жилья? Смело идите в суд. Закон на вашей стороне — особенно если акт не подписан, а срок выезда уже истёк. Чем чётче оформлены документы, тем проще будет доказать свою правоту.

Как не попасть в ловушку

Оговорите все условия заранее: сроки выезда, передачу ключей, день подписания акта. И, конечно, не поленитесь внести их в договор. А ещё лучше — доверьте сделку специалистам, которые учтут каждый нюанс.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Экономика и бизнес
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Последние материалы
Листья кешью в чайнике: старинный рецепт, который прячет силу против воспалений и усталости
Прогулка гиганта: аллигатор без страха вышел к гольфистам
Запорожец и его феномен: от анекдота до народной любви
Никакой химии: кухонная плитка снова блестит — вот как
Секретный ингредиент для сладкой жизни: как лукума заменяет сахар без вреда для здоровья
Плесень под капотом: как спастись от невидимой заразы в авто
Казначейский контроль расширяется: какие новшества ждут бизнес и граждан
Алёна Водонаева раскритиковала коллег по шоу-бизнесу: сколько некрасивых
Продавец не освободил квартиру: сколько времени у него есть
Похудеть будет вдвойне легче: восполните дефицит этого витамина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.