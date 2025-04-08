Продавец не освободил квартиру: сколько времени у него есть

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры — радостный момент. Но что делать, если продавец не торопится выехать? Оказывается, по закону у него может быть время… и немалое.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Всё решает договор

В идеале срок освобождения квартиры указывается прямо в договоре купли-продажи. Это — главный ориентир: если там прописано, что продавец должен съехать в течение 3 дней, значит, именно так и должно быть.

Акт приёма-передачи — момент истины

Этот документ имеет решающее значение. Подписали акт — значит, квартира передана, обязательства исполнены. Иначе — формально продавец всё ещё "в деле", даже если вы уже получили ключи.

Альтернативные сделки = гибкие сроки

Если продавец сам покупает другую квартиру и съезд зависит от следующей сделки — сроки могут растянуться. Всё зависит от цепочки: сколько участников, как быстро происходит регистрация. Именно поэтому альтернативные сделки требуют особенно чёткого согласования условий.

А если срок не указан

Вот здесь вступает в силу статья 314 ГК РФ. Продавец обязан выехать в течение 7 дней после того, как получит письменное требование от покупателя. Без требования отсчёт не начинается!

Что делать, если продавец не съезжает

Уклоняется от передачи жилья? Смело идите в суд. Закон на вашей стороне — особенно если акт не подписан, а срок выезда уже истёк. Чем чётче оформлены документы, тем проще будет доказать свою правоту.

Как не попасть в ловушку

Оговорите все условия заранее: сроки выезда, передачу ключей, день подписания акта. И, конечно, не поленитесь внести их в договор. А ещё лучше — доверьте сделку специалистам, которые учтут каждый нюанс.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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