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Секретный ингредиент для сладкой жизни: как лукума заменяет сахар без вреда для здоровья

2:57
Еда
мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Beingmarathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мороженое

В мире здорового питания появился новый натуральный подсластитель - лукума. Этот экзотический фрукт, некогда высоко ценимый древними цивилизациями, вновь завоевал популярность благодаря своим уникальным вкусовым качествам и полезным свойствам.

Лукума, родом из Андской долины Перу, Боливии и Эквадора, обладает ярко-желтой мякотью и вкусом, напоминающим сладкий картофель, карамель и кленовый сироп. В этих странах она часто используется в качестве натурального подсластителя и даже является самым популярным вкусом мороженого.

Теперь лукума проникает в самые разные блюда: от латте и смузи до закусок палеодиеты. В США она чаще всего продается в виде мелкого желтоватого порошка, изготовленного из мякоти сушеных фруктов. Этот порошок привлекателен своей низкой гликемической нагрузкой и богатым содержанием питательных веществ.

Лукума богата антиоксидантами — каротиноидами, которые придают ей характерный цвет и способствуют здоровью глаз. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, повреждающими клетки, и помогают уменьшить воспаление, снизить риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшения когнитивных функций.

Кроме того, лукума содержит витамин С, железо, цинк, кальций, калий и пищевые волокна, которые полезны для кишечника, глаз и иммунной системы.

"В отличие от рафинированного сахара, лукума сохраняет клетчатку, витамины и минералы, предлагая больше, чем просто пустые калории", — отмечает диетолог Скотт Китли в издании Food & Wine.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна столовая ложка порошка лукумы содержит один грамм белка и шесть граммов углеводов, в то время как белый сахар содержит 13 граммов углеводов и ноль белка. При этом в одной столовой ложке лукумы всего 30 калорий, а в белом сахаре — 49.

Чрезмерное потребление сахара может негативно сказаться на здоровье сердца, а лукума не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови. Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в лукуме, могут ингибировать ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), что способствует регуляции артериального давления.

Уровень витамина B3 (ниацина) в лукуме также может улучшить настроение и снизить риск депрессии. Майя считали лукуму символом плодородия и целебных свойств, и сегодня мы можем подтвердить их мудрость.

Однако, несмотря на все полезные свойства, лукума все же является подсластителем. Поэтому важно употреблять ее в умеренных количествах, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, пишет New York Post.

Уточнения

Лукума (лат. Pouteria lucuma) — плодовое дерево, вид растений из рода Путерия (Pouteria) семейства Сапотовые (Sapotaceae).

Подсласти́тели — добавки, используемые для придания сладкого вкуса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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