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Алёна Водонаева раскритиковала коллег по шоу-бизнесу: сколько некрасивых

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева негативно отозвалась о внешности звёзд российского шоу-бизнеса.

Модель Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева считает, что российские знаменитости не дотягивают до стандартов красоты.

"Сколько же некрасивых и не стильных людей в нашем шоу-бизнесе. Ещё и бухают, как черти. Храни Господь этих уродов", — написала звезда телестройки в своём Telegram-канале.

Конкретных имён она приводить не стала.

Водонаева очень нетерпимо относится к людям с лишним весом. Сама она уверена, что выиграла в генетической лотерее. Стремление Алёны непрерывно худеть вызывает беспокойство её поклонников.

Ранее Алёна дала подписчикам ироничный совет, призвав их кушать много сладкого и мучного, так как люди с лишним весом "и так красивые".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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