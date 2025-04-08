Запорожец и его феномен: от анекдота до народной любви

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"Запорожец" — это машина, которая начиналась как шутка — и закончилась как легенда с душой и кастрюлей вместо глушителя.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ЗАЗ - 968

Он был коротышкой, шумел, пыхтел, заводился с толкача, но всё равно его любили в СССР. За что?

Машина с характером, а не с комфортом

Да, ЗАЗ был:

шумный

жаркий (печка — огонь, в прямом смысле)

с мотором сзади (где багажник должен быть!)

заводился с ручки.

Но в нём было что-то своё. Ты знал, где пнуть, где шепнуть, где креститься.

Анекдоты — были. Но смеялись с любовью

— Запорожец нужно водить тремя руками!

— Не понял, а зачем?

— Одной держишься за руль, второй — за коробку передач, а третьей вытираешь слезы!.

Он стал мемом ещё до того, как появились мемы. Над ним смеялись, но втайне знали: "Зато у меня — машина. А у тебя — мечта".

Первая машина — навсегда

Для многих это была первая любовь на колёсах.

На нём учили ездить.

Ездили на рыбалку, на дачу, на свадьбу, на картошку.

Ремонтировали его прямо под деревом, из подручных деталей, иногда — от мясорубки.

И он терпел всё.

Доступность = народность

Он стоил дёшево. Мог достаться по профсоюзной очереди. Можно было починить самому. А кто-то даже переделывал в инвалидную версию — с ручным управлением.

"Запорожец" — это не статус. Это — свобода движения, доступная каждому.

Ирония, а потом — ностальгия

В девяностых он стал полным отстоем. Все мечтали о "шестёрке" или "Опеле". А сейчас? Сейчас на него смотрят с улыбкой.

Он стал символом времени.

Маленький, но гордый

"Запорожец" — это не машина. Это история. Со стуком, скрипом и душой. Ты мог уехать на нём далеко. Не по километрам — по жизни.