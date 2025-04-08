Запорожец и его феномен: от анекдота до народной любви

"Запорожец" — это машина, которая начиналась как шутка — и закончилась как легенда с душой и кастрюлей вместо глушителя.
Он был коротышкой, шумел, пыхтел, заводился с толкача, но всё равно его любили в СССР. За что?
Машина с характером, а не с комфортом
Да, ЗАЗ был:
Но в нём было что-то своё. Ты знал, где пнуть, где шепнуть, где креститься.
Анекдоты — были. Но смеялись с любовью
— Запорожец нужно водить тремя руками!
— Не понял, а зачем?
— Одной держишься за руль, второй — за коробку передач, а третьей вытираешь слезы!.
Он стал мемом ещё до того, как появились мемы. Над ним смеялись, но втайне знали: "Зато у меня — машина. А у тебя — мечта".
Первая машина — навсегда
Для многих это была первая любовь на колёсах.
И он терпел всё.
Доступность = народность
Он стоил дёшево. Мог достаться по профсоюзной очереди. Можно было починить самому. А кто-то даже переделывал в инвалидную версию — с ручным управлением.
"Запорожец" — это не статус. Это — свобода движения, доступная каждому.
Ирония, а потом — ностальгия
В девяностых он стал полным отстоем. Все мечтали о "шестёрке" или "Опеле". А сейчас? Сейчас на него смотрят с улыбкой.
Он стал символом времени.
Маленький, но гордый
"Запорожец" — это не машина. Это история. Со стуком, скрипом и душой. Ты мог уехать на нём далеко. Не по километрам — по жизни.
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