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Казначейский контроль расширяется: какие новшества ждут бизнес и граждан

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Экономика

Из подготовленного проектом поправок в Бюджетный кодекс следует, что мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Это включает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются производителями товаров, работ и услуг.

Законопроект ранее получил одобрение правкомиссии по законопроектной деятельности, как сообщил источник, знакомый с работой комиссии, об этом пишут "Ведомости".

В настоящее время контроль за открытием лицевых счетов и операциями с бюджетными средствами ограничен участниками казначейского сопровождения, которые являются прямыми получателями средств по государственным контрактам, договорам о субсидиях и бюджетным инвестициям. 

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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