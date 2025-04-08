Казначейский контроль расширяется: какие новшества ждут бизнес и граждан

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из подготовленного проектом поправок в Бюджетный кодекс следует, что мониторинг будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Это включает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются производителями товаров, работ и услуг.

Законопроект ранее получил одобрение правкомиссии по законопроектной деятельности, как сообщил источник, знакомый с работой комиссии, об этом пишут "Ведомости".

В настоящее время контроль за открытием лицевых счетов и операциями с бюджетными средствами ограничен участниками казначейского сопровождения, которые являются прямыми получателями средств по государственным контрактам, договорам о субсидиях и бюджетным инвестициям.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.



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