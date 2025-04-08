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Энергетическая независимость ЕС за триллион! Кто получил выгоду

1:31
Экономика

После 2022 года стратегия Европейского Союза по сокращению зависимости от российских энергоресурсов стала финансово затратной для региона.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Европейские страны понесли расходы, превышающие триллион евро, из-за удорожания импорта энергоресурсов. Государства ЕС были вынуждены искать альтернативные рынки, что привело к увеличению стоимости поставок топлива.

В результате, с 2022 по 2024 год Европейские страны переплатили 544 миллиарда евро на импорте энергоресурсов. Значительная часть этих средств ушла в Соединенные Штаты, Великобританию, Норвегию и страны Ближнего Востока, которые увеличили экспорт в Европу.

Из-за роста инфляции косвенные потери Евросоюза стали еще более значительными. За последние три года уровень потребительских цен увеличился на 19,2 процента. В итоге общие потери ЕС, включая косвенные эффекты, превысили 1,3 триллиона евро за этот период. Основная нагрузка легла на рядовых граждан, которые недополучили 1,6 триллиона евро доходов, что составляет 6,3 процента от совокупного объема заработной платы за 2022-2024 годы, пишут "Ведомости".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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