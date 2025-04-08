Листья кешью в чайнике: старинный рецепт, который прячет силу против воспалений и усталости

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о здоровом питании, многие сразу вспоминают про фрукты, овощи и зелень. Но мало кто знает, что к этому списку стоит добавить чашку ароматного чая — причём не простого, а приготовленного из листьев кешью.

В поисках необычных рецептов корреспонденты колонки Claudia Meireles побывали на разных огородах и наткнулись на настоящую находку.

Чем полезен чай из листьев кешью

Напиток богат полифенолами, флавоноидами и витамином С. Эти вещества наделяют его мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вдобавок в составе есть ценные минералы: кальций, железо и калий.

Регулярное употребление чая может помочь при диабете, воспалениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с дыханием и пищеварением.

6 причин пить чай из листьев кешью

Снимает воспаление — помогает облегчить состояние при хронических воспалительных процессах.

— помогает облегчить состояние при хронических воспалительных процессах. Борется с радикалами — защищает клетки от разрушения.

— защищает клетки от разрушения. Стабилизирует уровень сахара — полезен тем, кто следит за глюкозой в крови.

— полезен тем, кто следит за глюкозой в крови. Укрепляет иммунитет — стимулирует защитные функции организма.

— стимулирует защитные функции организма. Заботится о здоровье зубов — благодаря антибактериальным свойствам.

— благодаря антибактериальным свойствам. Поддерживает пищеварение — облегчает переваривание пищи и снимает дискомфорт в желудке.

Как приготовить чай

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно заваривать листья:

Ингредиенты:

Сухие листья кешью

Вода

Приготовление:

Доведите до кипения 1 литр воды. Добавьте в воду 5-10 сухих листьев. Варите напиток на медленном огне 10-15 минут. Снимите с плиты и дайте настояться ещё 5 минут. Процедите и наслаждайтесь — можно пить как горячим, так и охлаждённым. По желанию добавьте немного мёда.



Беременным и кормящим женщинам употреблять чай из листьев кешью не рекомендуется. Также напиток противопоказан людям с аллергией на растения семейства кешью. А если вы принимаете лекарства или планируете добавить новые продукты в рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Уточнения

Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания.

