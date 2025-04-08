Листья кешью в чайнике: старинный рецепт, который прячет силу против воспалений и усталости

Когда речь заходит о здоровом питании, многие сразу вспоминают про фрукты, овощи и зелень. Но мало кто знает, что к этому списку стоит добавить чашку ароматного чая — причём не простого, а приготовленного из листьев кешью.
В поисках необычных рецептов корреспонденты колонки Claudia Meireles побывали на разных огородах и наткнулись на настоящую находку.
Напиток богат полифенолами, флавоноидами и витамином С. Эти вещества наделяют его мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вдобавок в составе есть ценные минералы: кальций, железо и калий.
Регулярное употребление чая может помочь при диабете, воспалениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с дыханием и пищеварением.
Чтобы получить максимум пользы, важно правильно заваривать листья:
Беременным и кормящим женщинам употреблять чай из листьев кешью не рекомендуется. Также напиток противопоказан людям с аллергией на растения семейства кешью. А если вы принимаете лекарства или планируете добавить новые продукты в рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом.
Ке́шью (англ. cashew, от порт. caju), или анака́рдиум за́падный (лат. Anacardium occidentale), инди́йский оре́х — дерево, плод которого является распространённым продуктом питания.
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