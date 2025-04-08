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Тёплая весна — не повод сажать картошку: как не остаться без урожая

1:29
Садоводство

Когда весна щедра на тёплые дни, многим хочется поскорее выйти в огород и посадить картошку. Но опытные агрономы предупреждают: не стоит торопиться — слишком ранняя посадка может обернуться не щедрым урожаем, а потерей значительной части клубней.

Урожай картофеля
Фото: commons.wikimedia. org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урожай картофеля

Почему спешка вредна?

Даже если кажется, что почва уже достаточно прогрелась, внешнее тепло — не показатель готовности земли. Важно, чтобы температура почвы на глубине 10 см стабильно держалась в пределах +8…+10°C. Только тогда клубни смогут полноценно развиваться, а не загнивать.

Если картофель посадить в холодную и влажную землю, рост приостановится, а это приведёт к задержке в развитии. Кроме того, в такой среде легко развиваются грибковые заболевания, особенно фузариоз и ризоктониоз, которые уничтожают урожай ещё до того, как он успевает оформиться.

Что делать, если весна ранняя?

Не спешите. Лучше подождать ещё неделю или две, чем потом остаться с пустыми корзинами. В это время можно заняться подготовкой почвы, внесением органики или золы, а также проращиванием клубней.

Кстати, специалисты советуют учитывать особенности конкретного сорта картофеля. Ранние сорта более чувствительны к температуре, а поздние, наоборот, более устойчивы, но и более требовательны к срокам.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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