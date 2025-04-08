Никакой химии: кухонная плитка снова блестит — вот как

Плитка на кухне — практичное решение: не боится влаги, легко переносит перепады температур и устойчива к загрязнениям. Но всё меняется, когда на неё начинают лететь брызги от жарки: жир, капли соуса, остатки еды — и вот стены уже выглядят неухоженными. Обычное мытьё не всегда помогает, особенно если загрязнение уже подсохло.
К счастью, есть простой способ, не требующий похода в магазин.
Всё, что вам понадобится:
сырая картофелина,
немного пищевой соды,
тарелка или блюдце.
Разрежьте картофель пополам. Одну половинку обмакните в соду и начинайте натирать загрязнённые участки плитки. Сода выступает в роли мягкого абразива, а сок картофеля помогает расщеплять жир. Когда сода исчезает с поверхности — просто добавляйте ещё.
Уже во время чистки вы заметите, как пятна начинают растворяться прямо на глазах.
Протрите плитку сначала влажной тряпкой, чтобы удалить остатки соды и жира, затем сухой — для блеска. Такой способ можно использовать регулярно: он не царапает плитку, не требует химии и подходит даже для старого, застарелого налёта.
Га́зовая плита́ — кухонная плита, использующая в качестве топлива горючий газ.
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