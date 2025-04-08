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Плесень под капотом: как спастись от невидимой заразы в авто

1:42
Авто

Внутри кондиционера вашего авто может скрываться настоящая бактериальная бомба. Влага, пыль, микроскопические частички грязи — идеальные условия для бурного роста микробов и плесени. Но хуже всего то, что вы сами включаете эту "бомбу" каждый раз, когда запускаете климатическую систему.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Невидимая угроза в салоне

Система кондиционирования со временем теряет эффективность и превращается в рассадник вредных микроорганизмов. Всё потому, что многие автовладельцы игнорируют регулярную очистку или используют неподходящие средства. Некоторые из них, по словам доцента РТУ МИРЭА Андрея Дорохова, могут лишь замаскировать запах, но не уничтожить патогены.

Чем опасна неправильная химия

"Важно, чтобы состав боролся не только с бактериями, но и с вирусами, грибами и их спорами", — подчёркивает специалист. Но и это ещё не всё: некачественные средства могут нанести вред вашей машине. Агрессивные компоненты вызывают коррозию, разрушают резиновые уплотнители, портят пластик.

На что смотреть при выборе средства

Если вы всё же решили взяться за дело самостоятельно, Дорохов советует использовать аэрозольные баллончики, которые распыляют состав через вентиляционные дефлекторы. Они просты в применении и довольно эффективны. Главное — убедиться, что средство прошло клинические испытания, имеет сертификаты и европейскую маркировку CE. После очистки не забудьте как следует проветрить салон: откройте все двери и окна, чтобы избавиться от остатков химии.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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