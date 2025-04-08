Похудеть будет вдвойне легче: восполните дефицит этого витамина

Диетолог рассказала, недостаток какого витамина плохо влияет на процесс снижения веса.
Также его дефицит вредит диабетикам.
Оказывается, витамин С не только защищает от простуды и гриппа. Также он помогает расщеплять жиры, участвует в синтезе коллагена и борется с окислительным стрессом. Последний считается основным врагом молодости организма.
"Дефицит аскорбиновой кислоты может обострять хронические болезни, включая диабет, и мешает нам похудеть", — рассказала диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Виктория Демидова.
Она добавила, что дефицит витамина замедляет метаболизм и увеличивает риск ожирения.
В сутки взрослым людям необходимо 75-90 мг этого витамина, пишет KP. RU.
А вот передозировка биологическими добавками с этим витамином может спровоцировать мочекаменную болезнь и проблемы с кишечником.
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
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