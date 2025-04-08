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Сравнение столовой СССР и современной столовки: что изменилось

1:29
Еда

В СССР столовая — это была часть жизни. Не просто поел — причастился быту.

Ресторан
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

А сегодня это уже не то. Сравним?

СССР

Раннее утро, очередь из людей в фуфайках, на подносе суп, котлета, пюре, хлеб с горкой и обязательный компот. Всё простое, сытное, иногда пересоленное, но тёплое.

И всегда рядом — тётя Галя в белом колпаке, с поварёшкой и взглядом, который не прощает пустую тарелку на возврате.

Всё гремело, пахло одновременно жареным луком, пылью и дешёвыми моющими средствами. Ты садился на стул, который шатался, ставил поднос, и начиналась трапеза. Без фото, без "Инстаграма"*, без разговоров. Просто — есть. Потому что вкусно и по-домашнему.

А сейчас?

Современная столовка — это уже почти кафе. Светло, чисто, музыка играет, люди сидят с ноутбуками. Меню — фетучини с лососем, поке с киноа, кофе с молоком без лактозы.

Ты подходишь, выбираешь, фотографируешь тарелку, пишешь: "так себе, на 6 из 10" и идёшь дальше.

Повар — не тётя Галя, а молодой парень в футболке с надписью "Chef at heart". Еда красивая, часто вкусная, но без души, как будто она для витрины, а не для желудка.

Что потеряли?

Простоту и честность.

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Эксперимент в столовой СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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