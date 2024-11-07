Мандат на перемены: Илон Маск празднует победу Трампа

Американский предприниматель Илон Маск, которому избранный президент обещал влиятельную должность, уже празднует победу Дональда Трампа.
"Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером", — написал он.
Он также запостил мем, в котором заносит раковину в Овальный кабинет, как это было, когда он явился в офис Твиттер. Это прямая отсылка к фразе "let that sink in". Эта игра слов на английском означает "позволить осознать это" или дословно "пустите эту раковину внутрь".
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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