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Мандат на перемены: Илон Маск празднует победу Трампа

0:34
Шоу-бизнес

Американский предприниматель Илон Маск, которому избранный президент обещал влиятельную должность, уже празднует победу Дональда Трампа.

Мандат на перемены: Илон Маск празднует победу Трампа
Фото: YouTube канал Euronews по-русски by Скриншот видео YouTube канала Euronews по-русски, PDM

"Народ Америки дал Трампу кристально чистый мандат на перемены сегодня вечером", — написал он.

Он также запостил мем, в котором заносит раковину в Овальный кабинет, как это было, когда он явился в офис Твиттер. Это прямая отсылка к фразе "let that sink in". Эта игра слов на английском означает "позволить осознать это" или дословно "пустите эту раковину внутрь".

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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