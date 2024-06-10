"Я могу сказать, что я — Клеопатра" — Буланова о преемниках Пугачевой и самопровозглашенных королях сцены

Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачёвой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова считает, что Филипп Киркоров может стать преемником Аллы Пугачевой, которая давно не выступает и не живет в России.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя "Примадонном" и вполне может занять место Пугачевой на эстраде, хотя Алла Борисовна остается уникальным артистом. Буланова также раскритиковала артистов, которые называют себя "королями" и "императрицами" сцены, считая это глупостью.

По ее мнению, важнее иметь растущую с годами аудиторию поклонников, а не звания. "Я могу, например, сказать, что я — Клеопатра", — подытожила Татьяна.