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"Я могу сказать, что я — Клеопатра" — Буланова о преемниках Пугачевой и самопровозглашенных королях сцены

Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачёвой

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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова считает, что Филипп Киркоров может стать преемником Аллы Пугачевой, которая давно не выступает и не живет в России.

Татьяна Буланова назвала Филиппа Киркорова преемником Аллы Пугачёвой
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя "Примадонном" и вполне может занять место Пугачевой на эстраде, хотя Алла Борисовна остается уникальным артистом. Буланова также раскритиковала артистов, которые называют себя "королями" и "императрицами" сцены, считая это глупостью.

По ее мнению, важнее иметь растущую с годами аудиторию поклонников, а не звания. "Я могу, например, сказать, что я — Клеопатра", — подытожила Татьяна.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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