"Я могу сказать, что я — Клеопатра" — Буланова о преемниках Пугачевой и самопровозглашенных королях сцены

Певица Татьяна Буланова считает, что Филипп Киркоров может стать преемником Аллы Пугачевой, которая давно не выступает и не живет в России.
Буланова отметила, что Киркоров сам объявил себя "Примадонном" и вполне может занять место Пугачевой на эстраде, хотя Алла Борисовна остается уникальным артистом. Буланова также раскритиковала артистов, которые называют себя "королями" и "императрицами" сцены, считая это глупостью.
По ее мнению, важнее иметь растущую с годами аудиторию поклонников, а не звания. "Я могу, например, сказать, что я — Клеопатра", — подытожила Татьяна.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.