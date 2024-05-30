"Вы больной?": украинца Потапа вынудили удалить пост с глумлением над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап из дуэта "Потап и Настя" удалил из блога публикацию про смерть Анастасии Заворотнюк после свалившегося на ней хейта. Сообщается, что его раскритиковали, в том числе и соотечественники.
Потап опубликовал пост, в котором решил поглумиться над смертью актрисы и написал: "Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь".
Как сообщает РЕН ТВ, интернет-пользователи раскритиковали артиста и написали ему огромное количество гневных комментариев. Слова Потапа возмутили не только россиян, но и украинцев.
"Вы больной? Человек умер. Я вас вычёркиваю из памяти навсегда", — написал один из комментаторов.
Ранее в Сети появилось архивное видео с проб Анастасии Заворотнюк на роль в "Моей прекрасной няне".
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