Алексей Панин* признан экстремистом и не сможет оплатить долг перед налоговой

Актер Алексей Панин* задолжал Федеральной налоговой службе 212 тысяч рублей.
В России у него не осталось бизнеса, и оплатить долг он, скорее всего, не сможет, так как банки имеют право заблокировать его счета из-за включения в список террористов и экстремистов.
В мае 2023 года против Панина* возбудили уголовное дело за призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а МВД объявило его в розыск.
Ранее сообщалось, что 76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь.
* — признан экстремистом и террористом в России.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.