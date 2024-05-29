Алексей Панин* признан экстремистом и не сможет оплатить долг перед налоговой

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Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей

0:44
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин* задолжал Федеральной налоговой службе 212 тысяч рублей.

Алексей Панин* задолжал налоговой службе 212 тысяч рублей
Фото: https://t.me/+KCnNH-8ikiM2YTk0 by Телеграм-канал Алексей Панина is licensed under public doman

В России у него не осталось бизнеса, и оплатить долг он, скорее всего, не сможет, так как банки имеют право заблокировать его счета из-за включения в список террористов и экстремистов.

В мае 2023 года против Панина* возбудили уголовное дело за призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а МВД объявило его в розыск.

Ранее сообщалось, что 76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь.

* — признан экстремистом и террористом в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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