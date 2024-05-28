Музыканты "Би-2" получили молдавские паспорта от Майи Санду

Глава Молдавии предоставила гражданство музыкантам группы "Би-2" и их семьям

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей, как сообщил глава администрации президента Адриан Бэлуцел, передает ТАСС.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Это решение принято в соответствии с молдавским законом, который позволяет предоставлять гражданство лицам, не имеющим молдавских корней.

Санду отметила, что предоставление гражданства "ценным и талантливым" людям может быть полезным для страны. Участники группы Лева* (Егор Бортник), признанный иноагентом в РФ, и Шура (Александр Уман) уже имеют гражданства Израиля, а также, в случае Умана, австралийский паспорт.

* — признан иностранным агентом.