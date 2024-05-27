Катерина Ковальчук поделилась романтичным фото в обнимку с Гариком Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук показала, как хорошо проводит время с будущим мужем, Гариком Харламовым.
Звезда сериала "Гусар" поделилась в "Инстаграме"* снимком в обнимку с Гариком Харламовым.
Звезда Comedy Club на фото облачён в строгий чёрный костюм. Его украшают парик, усы и бабочка. Катерина нежно прильнула к плечу жениха.
"Очень стараемся, чтобы скоро вы посмотрели "Гусар-2", — написала актриса под фотографией.
Ранее заявивший о желании жениться на актрисе Катерине Ковальчук Гарик Харламов объяснил, что хочет ещё иметь детей.
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