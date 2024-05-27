Катерина Ковальчук поделилась романтичным фото в обнимку с Гариком Харламовым

Невеста Гарика Харламова поделилась фото с возлюбленным

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук показала, как хорошо проводит время с будущим мужем, Гариком Харламовым.

Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Интсаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman

Звезда сериала "Гусар" поделилась в "Инстаграме"* снимком в обнимку с Гариком Харламовым.

Звезда Comedy Club на фото облачён в строгий чёрный костюм. Его украшают парик, усы и бабочка. Катерина нежно прильнула к плечу жениха.

"Очень стараемся, чтобы скоро вы посмотрели "Гусар-2", — написала актриса под фотографией.

Ранее заявивший о желании жениться на актрисе Катерине Ковальчук Гарик Харламов объяснил, что хочет ещё иметь детей.

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