Певицу Нюшу заподозрили в проведении пластических операций: потеряла индивидуальность

Певицу Нюшу обвинили в изменении внешности с помощью пластики

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, появилась на публике в новом образе. Поклонники звезды решили, что Нюша преобразовала свою внешность до неузнаваемости.

Фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha by Инстаграм певицы Нюши is licensed under public doman

Нюша поделилась снимками в "Инстаграме"* с премии "RU.TV". Подписчики решили, что исполнительница хита "Выше" поддалась трендам на неестественную красоту и перекроила свою внешность. Фолловеры сетовали на то, что звезда потеряла свою индивидальность.

"Нос прооперировала, брови подняла, губы надула, углы сделала и стала как все"; "Индивидуальность потеряна"; "Зачем нужно было себя так обкалывать", — негодовали подписчики знаменитости.

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