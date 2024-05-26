Певицу Нюшу заподозрили в проведении пластических операций: потеряла индивидуальность

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, появилась на публике в новом образе. Поклонники звезды решили, что Нюша преобразовала свою внешность до неузнаваемости.
Нюша поделилась снимками в "Инстаграме"* с премии "RU.TV". Подписчики решили, что исполнительница хита "Выше" поддалась трендам на неестественную красоту и перекроила свою внешность. Фолловеры сетовали на то, что звезда потеряла свою индивидальность.
"Нос прооперировала, брови подняла, губы надула, углы сделала и стала как все";
"Индивидуальность потеряна";
"Зачем нужно было себя так обкалывать", — негодовали подписчики знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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