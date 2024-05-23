"Очень грущу": стало известно, что Бородина решила оставить детей одних с возлюбленным, которого скрывает

Блогерша Ксения Бородина на месяц улетает от детей и возлюбленного

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам, что в ближайшее время ей предстоит долгая разлука с дочерьми и избранником.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм is licensed under public domain

Она отправляется в длительную командировку, но не может взять с собой родных людей.

"Уже очень грущу, что буду без детей и любимого…" — написала Бородина.

По ее словам, сначала она поедет с подругами в отпуск, а потом сразу же начнет работать над новым проектом.

Ксения Бородина не раскрывает имя нового избранника, но отмечает, что мужчина дарит ей необходимую поддержку.

Ранее Агата Муцениеце на глазах у публики поцеловала нового избранника.