Пиар-роман зашел слишком далеко. Муцениеце у всех на глазах страстно поцеловала в губы Ивана Чуйкова

Муцениеце и Чуйков страстно поцеловались на глазах у зрителей премии RU.TV

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков поцеловались у зрителей на глазах во время церемонии награждения премией RU.TV. Видео момента появилось в блоге телеканала.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм is licensed under public domain

В подписи к ролику сказано, что ведущие устроили настоящий сюрприз всем, кто следил за мероприятием.

Они исполнили песню, а затем под призывы Александра Реввы поцеловались. При этом шоумен заявил, что у пары "всё только начинается".

Недавно журналисты "КП" выяснили у друзей Агаты Муцениеце, что актрису и телеведущего связывает пиар-роман.

Ранее Татьяна Брухунова показала подросшую дочь, которую полгода скрывала от публики.