Пиар-роман зашел слишком далеко. Муцениеце у всех на глазах страстно поцеловала в губы Ивана Чуйкова

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков поцеловались у зрителей на глазах во время церемонии награждения премией RU.TV. Видео момента появилось в блоге телеканала.
В подписи к ролику сказано, что ведущие устроили настоящий сюрприз всем, кто следил за мероприятием.
Они исполнили песню, а затем под призывы Александра Реввы поцеловались. При этом шоумен заявил, что у пары "всё только начинается".
Недавно журналисты "КП" выяснили у друзей Агаты Муцениеце, что актрису и телеведущего связывает пиар-роман.
Ранее Татьяна Брухунова показала подросшую дочь, которую полгода скрывала от публики.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.