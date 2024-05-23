"Приехали к любимому доктору": Брухунова поделилась редким снимком с годовалой дочерью от 78-летнего Петросяна

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в блоге показала подросшую дочь Матильду, которую скрывала от публики полгода и представила лишь в день своего 35-летия.
В подписи к снимку жена комика дала понять, что вместе с наследницей они приехали к врачу.
"Приехали к любимому доктору", — написала Татьяна Брухунова.
35-летняя Татьяна Брухунова и 78-летний Евгений Петросян воспитывают двоих детей — помимо дочери Матильды у пары подрастает четырехлетний сын Ваган.
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