Ксения Собчак на Каннах: ослепительные образы и скрытые послания

Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько дней назад на Каннском кинофестивале телезвезда Ксения Собчак удивила публику эффектными образами на красной дорожке. В один из дней она появилась перед фотографами в белом ансамбле, состоящем из пиджака и длинной юбки. Этот стильный наряд был дополнен необычным колье стоимостью 250 тысяч рублей, которое было декорировано наручниками.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Это украшение вызвало много споров и обсуждений в Сети, казалось, оно привлекло больше внимания, чем сама Ксения. Некоторые начали размышлять о скрытом значении этого аксессуара и о том, какие сообщения могла передавать звезда через свой образ. В ответ на это обсуждение сама Собчак с иронией прокомментировала ситуацию.