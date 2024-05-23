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Ксения Собчак на Каннах: ослепительные образы и скрытые послания

Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание

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Шоу-бизнес

Несколько дней назад на Каннском кинофестивале телезвезда Ксения Собчак удивила публику эффектными образами на красной дорожке. В один из дней она появилась перед фотографами в белом ансамбле, состоящем из пиджака и длинной юбки. Этот стильный наряд был дополнен необычным колье стоимостью 250 тысяч рублей, которое было декорировано наручниками.

Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Это украшение вызвало много споров и обсуждений в Сети, казалось, оно привлекло больше внимания, чем сама Ксения. Некоторые начали размышлять о скрытом значении этого аксессуара и о том, какие сообщения могла передавать звезда через свой образ. В ответ на это обсуждение сама Собчак с иронией прокомментировала ситуацию.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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