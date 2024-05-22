24-летняя блогер Инстасамка сообщила, что скоро станет матерью

Блогер Инстасамка решила родить ребёнка

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, рассказала о желании испытать радость материнства в ближайшие пару лет.

Фото: https://vk.com/instasamka by Инстасамка is licensed under public doman

24-летняя блогер Инстасамка объяснила, что хочет родить ребёнка. Она считает, что станет матерью не позже чем через два года.

Звезда Интернета отметила, что в 22 года она не готова была к такому шагу, однако теперь такая перспектива её привлекает.

"А сейчас думаю, что всё так классно, почему бы и нет", — рассказала Дарья в беседе с визажистом Натальей Шик.

Ранее Инстасамка призналась, что у неё начались проблемы со здоровьем из-за пластических операций.