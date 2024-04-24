"Муж номер пять": развал брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* из-за алкогольной зависимости

Проблемы в личной жизни Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

В последнее время обсуждается личная жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. По слухам, Галкин* сталкивается с трудностями из-за уменьшения доходов от телевизионных проектов и стресса от мировых гастролей, что привело к увлечению алкоголем.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Пугачева, в свою очередь, несет основную нагрузку по содержанию семьи, вызывая сочувствие у коллег и поклонников. Заслуженный артист России Александр Левшин выразил недовольство поведением Галкина, назвав его "мужем номер пять". Однако Левшин также отметил старания Пугачевой сохранить семью и выразил надежду на отсутствие негативного влияния на ее карьеру.

* — признан иностранным агентом.