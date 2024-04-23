Лера Кудрявцева рассказала о трагедии в своей семье: "Отказалась от врачей, денег и прошло ушла"

У Леры Кудрявцевой умерла сестра: "Добрая, светлая, милая"

Телеведущая Лера Кудрявцева показала переписку со своей сестрой незадолго до её смерти.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Кудрявцева опубликовала переписку со своей двоюродной сестрой Ольгой, которая недавно умерла. В переписке звезда ТВ интересуется у родственницы ходом лечения, а та только прощается с родными и близкими.

"Она жила в Алуште и была божий одуванчик. Добрая, светлая, милая, верила в Бога", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Кудрявцева объяснила, что сестра скрывала свой диагноз от родственников.

"Отказалась от врачей, денег и прошло ушла", — поделилась своей болью телеведущая.