Лера Кудрявцева рассказала о трагедии в своей семье: "Отказалась от врачей, денег и прошло ушла"

Телеведущая Лера Кудрявцева показала переписку со своей сестрой незадолго до её смерти.
Кудрявцева опубликовала переписку со своей двоюродной сестрой Ольгой, которая недавно умерла. В переписке звезда ТВ интересуется у родственницы ходом лечения, а та только прощается с родными и близкими.
"Она жила в Алуште и была божий одуванчик. Добрая, светлая, милая, верила в Бога", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Кудрявцева объяснила, что сестра скрывала свой диагноз от родственников.
"Отказалась от врачей, денег и прошло ушла", — поделилась своей болью телеведущая.
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