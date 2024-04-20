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Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы: "С днём рождения, семья"

Александр Ревва опубликовал фото со своей свадьбы из семейного архива

1:02
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился кадрами со свадебного торжества.

Александр Ревва опубликовал фото со своей свадьбы из семейного архива
Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by Инстаграм Александра Реввы is licensed under public domain

Певец и актёр опубликовал в Инстаграм* фотографии из семейного архива в честь очередной годовщины вступления в брак.

"С Днём свадьбы, мой ангел Анжелика! Любимая, спасибо за прекрасных деток Алису и Амелию. Я всех вас очень люблю! С днём рождения, семья Ра", — написал актёр под фото с пышного торжества.

Пара поженилась в 2007 году. В браке Ревва уже 17 лет. Супруги воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения). Ревва — один из немногих звёзд российского щоу-бизнеса, которому удалось созать крепкую семью.

Ранее Ревва показал очаровательных дочерей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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