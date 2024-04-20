Александр Ревва показал фото со своей пышной свадьбы: "С днём рождения, семья"

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился кадрами со свадебного торжества.
Певец и актёр опубликовал в Инстаграм* фотографии из семейного архива в честь очередной годовщины вступления в брак.
"С Днём свадьбы, мой ангел Анжелика! Любимая, спасибо за прекрасных деток Алису и Амелию. Я всех вас очень люблю! С днём рождения, семья Ра", — написал актёр под фото с пышного торжества.
Пара поженилась в 2007 году. В браке Ревва уже 17 лет. Супруги воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения). Ревва — один из немногих звёзд российского щоу-бизнеса, которому удалось созать крепкую семью.
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