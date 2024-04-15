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Шоумен Александр Ревва показал красавиц дочерей: "Мои любимые подснежники"

Александр Ревва похвастался милыми дочерьми

0:38
Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва поделился снимком с наследницами.

Александр Ревва похвастался милыми дочерьми
Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by Инстаграм Александра Реввы is licensed under public domain

Александр Ревва. известный под псевдонимом Артутр Пирожков, разметил в Инстаграм* фотографию с красавицами дочерьми.

На фото девочки стоят в обнимку на фоне берёзовой рощи.

"Мои любимые подснежники", — подписал кадры артист.

Ревва больше 18 лет женат на женщине по имени Анжелика. Супруги воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения).

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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