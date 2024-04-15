Шоумен Александр Ревва показал красавиц дочерей: "Мои любимые подснежники"

Шоумен Александр Ревва поделился снимком с наследницами.
Александр Ревва. известный под псевдонимом Артутр Пирожков, разметил в Инстаграм* фотографию с красавицами дочерьми.
На фото девочки стоят в обнимку на фоне берёзовой рощи.
"Мои любимые подснежники", — подписал кадры артист.
Ревва больше 18 лет женат на женщине по имени Анжелика. Супруги воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения).
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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