Шоумен Александр Ревва показал красавиц дочерей: "Мои любимые подснежники"

Александр Ревва похвастался милыми дочерьми

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва поделился снимком с наследницами.

Фото: https://www.instagram.com/arthurpirozhkov by Инстаграм Александра Реввы is licensed under public domain

Александр Ревва. известный под псевдонимом Артутр Пирожков, разметил в Инстаграм* фотографию с красавицами дочерьми.

На фото девочки стоят в обнимку на фоне берёзовой рощи.

"Мои любимые подснежники", — подписал кадры артист.

Ревва больше 18 лет женат на женщине по имени Анжелика. Супруги воспитывают двоих детей — Алису и Амелию (2007 и 2013 годов рождения).

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