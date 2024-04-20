Никас Сафронов рассказал о взаимоотношениях Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

Художник Никас Сафронов поделился подробностями отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, отмечая, что Галкин* всегда был более закрытым, в то время как Пугачева проявляла большую открытость.
Сафронов отметил, что Галкин* всегда соглашался с мнением и желаниями певицы, даже если ему не было комфортно. Художник считает, что их взаимоотношения были искренними.
Предыдущие заявления телеведущей Киры Прошутинской также указывают на непростое положение самой Аллы Пугачевой.
* — признан иностранным агентом.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.