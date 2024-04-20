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Никас Сафронов рассказал о взаимоотношениях Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

Никас Сафронов раскрыл правду о связи Пугачевой и Галкина*

0:38
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов поделился подробностями отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, отмечая, что Галкин* всегда был более закрытым, в то время как Пугачева проявляла большую открытость.

Никас Сафронов раскрыл правду о связи Пугачевой и Галкина*
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Сафронов отметил, что Галкин* всегда соглашался с мнением и желаниями певицы, даже если ему не было комфортно. Художник считает, что их взаимоотношения были искренними.

Предыдущие заявления телеведущей Киры Прошутинской также указывают на непростое положение самой Аллы Пугачевой.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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