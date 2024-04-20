Никас Сафронов рассказал о взаимоотношениях Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*

Никас Сафронов раскрыл правду о связи Пугачевой и Галкина*

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов поделился подробностями отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, отмечая, что Галкин* всегда был более закрытым, в то время как Пугачева проявляла большую открытость.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Сафронов отметил, что Галкин* всегда соглашался с мнением и желаниями певицы, даже если ему не было комфортно. Художник считает, что их взаимоотношения были искренними.

Предыдущие заявления телеведущей Киры Прошутинской также указывают на непростое положение самой Аллы Пугачевой.

* — признан иностранным агентом.