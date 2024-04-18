Кира Прошутинская рассказала о положении Аллы Пугачёвой

Кира Прошутинская: Галкин* давит на Пугачёву

Кира Прошутинская, подруга Аллы Пугачевой, поделилась своими мыслями о трудностях, с которыми сталкивается певица, проживая далеко от дома.

Фото: инстаграмм аккаунт Аллы Пугачевой

Прошутинская выразила понимание к чувствам и обстоятельствам, с которыми сталкивается Пугачева в чужой стране, особенно учитывая ее здоровье и желание быть рядом с семьей. Она также предположила, что влияние супруга певицы, Максима Галкина*, может оказывать дополнительное давление на нее.

Подруга отметила, что Пугачева по-прежнему любит Россию, и выразила мнение, что на сцене она чувствует себя наиболее свободно.

* — признан иностранным агентом.