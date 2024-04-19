Концерт рэпера Гуфа в Екатеринбурге закончился скандалом: с разбега прыгнул в толпу и ударил девушку ногой

Гастрольный тур Алексея Долматова, известного под псевдонимом рэпер Гуф, начался с неприятного происшествия. Зрительница получила серьёзные травмы.
Концерт в Екатеринбурге обернулся скандалом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, один из зрителей залез на сцену к музыканту, а затем с разбега прыгнул в толпу.
Нетрезвый парень приземлился на голову одной зрительниц, ударив ногой её подругу.
Пострадавшая получила травму. У неё подозревают сотрясение мозга. Девушка старательно закрывала лицо руками.
Парня, устроившего прыжок со сцены, задержала охрана.
Инцидент взволновал Долматова.
"Никого не сломали? Всё в порядке? Девчонки, все хорошо?", — пытался понять обстановку рэпер Гуф.
Ранее сообщалось, что рэпер Гуф помирился с бывшей женой ради дочери.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.