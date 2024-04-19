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Концерт рэпера Гуфа в Екатеринбурге закончился скандалом: с разбега прыгнул в толпу и ударил девушку ногой

На концерте рэпера Гуфа зрительница получила сотрясение мозга

0:57
Шоу-бизнес

Гастрольный тур Алексея Долматова, известного под псевдонимом рэпер Гуф, начался с неприятного происшествия. Зрительница получила серьёзные травмы.

На концерте рэпера Гуфа зрительница получила сотрясение мозга
Фото: https://vk.com/guf by ВК-аккаунт рэпера Гуфа is licensed under public domain

Концерт в Екатеринбурге обернулся скандалом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, один из зрителей залез на сцену к музыканту, а затем с разбега прыгнул в толпу.

Нетрезвый парень приземлился на голову одной зрительниц, ударив ногой её подругу.

Пострадавшая получила травму. У неё подозревают сотрясение мозга. Девушка старательно закрывала лицо руками.

Парня, устроившего прыжок со сцены, задержала охрана.

Инцидент взволновал Долматова.

"Никого не сломали? Всё в порядке? Девчонки, все хорошо?", — пытался понять обстановку рэпер Гуф.

Ранее сообщалось, что рэпер Гуф помирился с бывшей женой ради дочери.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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