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Анастасия Костенко поделилась своими трудностями с грудным вскармливанием

Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах с грудным вскармливанием

0:34
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в период грудного вскармливания своего новорожденного сына Ярослава.

Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах с грудным вскармливанием
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Костенко

Модель призналась, что иногда чувствует безысходность и вину из-за трудностей с лактацией. Она поделилась эмоциями о стрессе и переживаниях, а также о недавних ситуациях, когда малыш отказывался брать грудь

. Костенко выразила надежду на поддержку и понимание, так как материнство для нее становится настоящим испытанием.
 
 
 
 
 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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