Анастасия Костенко поделилась своими трудностями с грудным вскармливанием

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в период грудного вскармливания своего новорожденного сына Ярослава.
Модель призналась, что иногда чувствует безысходность и вину из-за трудностей с лактацией. Она поделилась эмоциями о стрессе и переживаниях, а также о недавних ситуациях, когда малыш отказывался брать грудь
. Костенко выразила надежду на поддержку и понимание, так как материнство для нее становится настоящим испытанием.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.