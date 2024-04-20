Анастасия Костенко поделилась своими трудностями с грудным вскармливанием

Анастасия Костенко откровенно рассказала о проблемах с грудным вскармливанием

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в период грудного вскармливания своего новорожденного сына Ярослава.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Костенко

Модель призналась, что иногда чувствует безысходность и вину из-за трудностей с лактацией. Она поделилась эмоциями о стрессе и переживаниях, а также о недавних ситуациях, когда малыш отказывался брать грудь

. Костенко выразила надежду на поддержку и понимание, так как материнство для нее становится настоящим испытанием.









