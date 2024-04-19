Валя Карнавал в откровенном наряде: смелый образ или провокация

Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном наряде

Российская блогерша и певица Валя Карнавал вызвала волну обсуждений, опубликовав откровенное фото в своих Instagram* сторис.

Фото: инстаграм аккаунт Валентины Карнауховой

В нем она предстала в черно-белом облегающем наряде, демонстрируя часть бюстгальтера. Ее образ дополняли микрошорты, кружевные чулки и остроносые туфли на каблуках.

Выбор макияжа и прически также привлек внимание: низкий хвост, коричневая помада и яркие стрелки. Это стало предметом обсуждения в интернете, напоминая случай с другой блогершей, Диной Саевой, которая также вызвала споры своим снимком в купальнике.

* — запрещенная организация.