Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему советский мультфильм "Крылья, ноги и хвосты" не хотели пропускать в показ
Вместо приседаний: пять упражнений для тонких бедер
Отказ от сочетания браком как страховой случай
Nature: накопление альдегидов в организме говорит о преждевременном старении
Почему на груше чернеют и сохнут листья
Кинологи рассказали, для чего разговаривать с собакой
Mercedes-Benz представил новый CLE Cabriolet
Лёгкий оливье без картофеля, с домашней заправкой на оливковом масле и горчице
Дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт Мэтерс, отметила девичник на яхте
Валя Карнавал в откровенном наряде: смелый образ или провокация

Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном наряде

Шоу-бизнес

Российская блогерша и певица Валя Карнавал вызвала волну обсуждений, опубликовав откровенное фото в своих Instagram* сторис.

Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном наряде
Фото: инстаграм аккаунт Валентины Карнауховой

В нем она предстала в черно-белом облегающем наряде, демонстрируя часть бюстгальтера. Ее образ дополняли микрошорты, кружевные чулки и остроносые туфли на каблуках.

Выбор макияжа и прически также привлек внимание: низкий хвост, коричневая помада и яркие стрелки. Это стало предметом обсуждения в интернете, напоминая случай с другой блогершей, Диной Саевой, которая также вызвала споры своим снимком в купальнике.

* — запрещенная организация.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Последние материалы
Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном наряде
Защита кожи от солнца: четыре правила для предотвращения пигментации и ожогов
АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Врач Незванова: при панкреатите и аллергии нельзя пить алкоголь
NatAstro: сверхновая в 2,4 млн лет от Земли вызвала сильнейший гамма-всплеск
Сырные шарики во фритюре: идеальная закуска для дружеского ужина или посиделок
Фейки о кинозвёздах, в которые многие действительно поверили
Скрытая съёмка как страховой случай
Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая
Kia представила электрический кроссовер EV5 GT
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников