Валя Карнавал в откровенном наряде: смелый образ или провокация

Российская блогерша и певица Валя Карнавал вызвала волну обсуждений, опубликовав откровенное фото в своих Instagram* сторис.
В нем она предстала в черно-белом облегающем наряде, демонстрируя часть бюстгальтера. Ее образ дополняли микрошорты, кружевные чулки и остроносые туфли на каблуках.
Выбор макияжа и прически также привлек внимание: низкий хвост, коричневая помада и яркие стрелки. Это стало предметом обсуждения в интернете, напоминая случай с другой блогершей, Диной Саевой, которая также вызвала споры своим снимком в купальнике.
* — запрещенная организация.
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