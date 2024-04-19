Стало известно реальное количество фанатов Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва на YouTube: реальные цифры и планы звезды

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева, иконическая певица, вызвала сенсацию, анонсировав запуск своего YouTube-канала в день своего 75-летия. Несмотря на ожидания, число подписчиков на канале составило всего 56 тысяч.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

За первые пять дней канал посетило более 350 тысяч зрителей, каждый седьмой из которых подписался на него. На канале размещены 21 ролик, включая классические клипы Пугачевой. Интересно, что анонс канала был сделан через блог Кристины Орбакайте.

Кира Прошутинская высказала мнение, что Пугачеве тяжело дается заграничная жизнь и возможно, она стремится сохранить семью, живя за рубежом с Максимом Галкиным и их детьми.