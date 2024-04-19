Стало известно реальное количество фанатов Аллы Пугачёвой

Алла Пугачева, иконическая певица, вызвала сенсацию, анонсировав запуск своего YouTube-канала в день своего 75-летия. Несмотря на ожидания, число подписчиков на канале составило всего 56 тысяч.
За первые пять дней канал посетило более 350 тысяч зрителей, каждый седьмой из которых подписался на него. На канале размещены 21 ролик, включая классические клипы Пугачевой. Интересно, что анонс канала был сделан через блог Кристины Орбакайте.
Кира Прошутинская высказала мнение, что Пугачеве тяжело дается заграничная жизнь и возможно, она стремится сохранить семью, живя за рубежом с Максимом Галкиным и их детьми.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.