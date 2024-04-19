Стало известно реальное количество фанатов Аллы Пугачёвой

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Алла Пугачёва на YouTube: реальные цифры и планы звезды

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева, иконическая певица, вызвала сенсацию, анонсировав запуск своего YouTube-канала в день своего 75-летия. Несмотря на ожидания, число подписчиков на канале составило всего 56 тысяч.

Алла Пугачёва на YouTube: реальные цифры и планы звезды
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

За первые пять дней канал посетило более 350 тысяч зрителей, каждый седьмой из которых подписался на него. На канале размещены 21 ролик, включая классические клипы Пугачевой. Интересно, что анонс канала был сделан через блог Кристины Орбакайте.

Кира Прошутинская высказала мнение, что Пугачеве тяжело дается заграничная жизнь и возможно, она стремится сохранить семью, живя за рубежом с Максимом Галкиным и их детьми.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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