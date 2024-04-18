"Куда смотрит мать?": несовершеннолетняя дочь Даны Борисовой набила две татуировки

Дочь-подросток телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова в своем блоге показала сделанные татуировки после похудения на препарате для диабетиков.
Сама девочки считает получившиеся изображения «безумной красотой».
Недавно 16-летняя Полина признавалась, что скинула несколько лишних килограммов благодаря приему «модного препарата» для диабетиков по совету звездной матери. Она использовала его около месяца, но позднее осознала неприятные последствия и отказалась от этой затеи.
Сама Дана Борисова на фоне приема препарата оказалась в больнице – она сумела скинула девять килограммов, но у нее начались тремор и заторможенность речи.
Ранее стало известно, что Тимати мог приобрести бронированный автомобиль за 60 млн рублей.