За что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд в Литву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда.

Фото: youtube.com by канал PULT ru is licensed under public domain