За что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву

ЕСПЧ отклонил жалобу Филиппа Киркорова по поводу запрета на въезд в Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд в Литву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда.

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В опубликованном документе утверждается, что решение считается окончательным и не подлежит пересмотру.

Представители ЕСПЧ уверены, что "оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной". Так, например, народный артист России открыто поддержал воссоединение Крыма с Россией и называл себя "представителем Владимира Путина на сцене".

В 2021 году миграционные власти Литвы наложили запрет на въезд Киркорова в страну в течение пяти лет, который действует до сих пор.

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