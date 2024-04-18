Стало известно о баснословных тратах Киркорова и Лепса на охрану

Российские музыканты Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят порядка одного миллиона рублей в месяц на обеспечение собственной безопасности. Об этом пишет "КП".
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов пояснил, что после теракта в Красногорске звезды стали более ответственно относиться к своей охране и готовы выкладывать за найм телохранителей крупные суммы денег. Помимо этого они тратят 500 тысяч рублей в месяц на ЧОП для организации безопасности на массовых мероприятиях.
"Два профессиональных бодигарда постоянно с ними: и днем, и ночью. У Лепса очень жесткие ребята охраняют, на пушечный выстрел к нему не подпустят. Даже за автографом лишний раз не подойти", — рассказал продюсер.
Слова Дворцова подтвердил и бизнесмен Андрей Ковалев, который отметил, что в райдере знаменитостей появился пункт о вооруженной охране.
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