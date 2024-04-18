Как сейчас живут создатели песни к фильму "Москва слезам не верит", которые публично поддержали Украину

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале рассказала, что известные советские барды Татьяна и Сергей Никиты отправляют финансовую помощь украинской армии.
Ее внимание привлекло то, что музыканты принимают участие в фестивале в Черногории, который организовала уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. Также в мероприятии будут задействованы антироссийски настроенные поэтесса Вера Полозкова и писатель Дмитрий Быков* (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ).
"Оказалось, что они [Никитины] осудили начало специальной военной операции (СВО) и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации "Настоящая Россия"", — сообщила Поплавская.
При этом артистка пояснила, что считает такое поведение предательством, которое никогда не сможет понять.
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