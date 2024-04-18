Сестра Евгения Кунгурова озвучила новую версию смерти певца

Похороны звезды музыкального телешоу "Голос" Евгения Кунгурова прошли 13 апреля в городе Заречный Свердловской области. Как пишет издание Ura.ru, во время прощания с артистом была озвучена иная версия его смерти.
Так, одна из пришедших на похороны женщин передала слова сестры Кунгурова. Оказалось, что информация о злоупотреблении оперного певца спиртными напитками не соответствует действительности.
"Это все после коронавируса", — заявила она.
Евгений Кунгуров скончался 8 апреля, ему было 40 лет. Его тело обнаружили около дома в центре Москвы. В прессе появилась информация, что последние годы артист лечился от депрессии.
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