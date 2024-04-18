Стало известно, сколько стоит выступление Александра Реввы на корпаративе

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Концертный директор Оркина рассказала о заработке Реввы 10 млн рублей за корпоратив

1:13
Шоу-бизнес

Концертный директор Ольга Оркина призналась, что юморист Александр Ревва просит 10 млн рублей за выступление на частном мероприятии от зарубежных заказчиков.

Концертный директор Оркина рассказала о заработке Реввы 10 млн рублей за корпоратив
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Она пояснила, что к требованиям артиста относится билет в бизнес-классе, исключительно у окна, трансфер, проживание в элитном отеле, доступ к ста и спортзалу, а также услуги гримеров и охраны.

В беседе с порталом "Страсти" Оркина пояснила, что российские зрители могут пригласить звезды за более скромную сумму в пять миллионов рублей. На концерт Ревва приедет со своим стилистом, услуги которого заказчику обойдутся в 20 тысяч рублей, но при условии его отсутствия, надо предоставить другого специалиста.

"В меню — вода Perrier и Evian, чай и кофе (ни в коем случае не растворимый), соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи, а также орехи и ягоды. ЗОЖ-картину нарушает только бутылка виски Macallan Fine Oak", — отметила женщина.

Ранее Евгений Бабичев назвал самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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