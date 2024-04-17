"Это вау": Рудковская восхитилась фотографией Дурова с обнаженным торсом

Рудковская нашла впечатляющими внешние изменения Павла Дурова за последние годы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская в своем блоге заявила, что ее восхищает внешняя трансформация предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова.

Фото: youtube.com by канал Tucker Carlson is licensed under public domain

Она отметила, что не представляет, сколько времени он проводит в спортзале, но сравнила его с нейросетью.

Также Рудковская заявила, что в самое ближайшее время намерена найти возможность посмотреть свежее интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, так как предприниматель редко выходит на публичные беседы.

Недавно Ксения Собчак, которая испытывает симпатию к Дурову, заявила, что не понимает его желания не иметь в собственности недвижимости, яхт и других атрибутов роскоши.

Ранее актриса Зендая появилась на публике в платье с кружевным корсетом.