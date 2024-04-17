"Это вау": Рудковская восхитилась фотографией Дурова с обнаженным торсом

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская в своем блоге заявила, что ее восхищает внешняя трансформация предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова.
Она отметила, что не представляет, сколько времени он проводит в спортзале, но сравнила его с нейросетью.
Также Рудковская заявила, что в самое ближайшее время намерена найти возможность посмотреть свежее интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, так как предприниматель редко выходит на публичные беседы.
Недавно Ксения Собчак, которая испытывает симпатию к Дурову, заявила, что не понимает его желания не иметь в собственности недвижимости, яхт и других атрибутов роскоши.
Ранее актриса Зендая появилась на публике в платье с кружевным корсетом.
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