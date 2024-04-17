Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку

Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой

Илья Авербух рассказал, какие мысли его занимают по поводу беременности жены, актрисы Лизы Арзамасовой.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Фигуристу Илье Авербуху задали вопрос о том, кого хочет больше — мальчика или девочку.

Звезда фигурного катания объяснил, что он мечтает только о рождении здорого и счастливого малыша.

"Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы родился здоровый и улыбающийся, как моя жена, ребёнок!", — цитирует слова Авербуха "Блокнот".

Ранее Илья Авербух пообещал, что Лиза Арзамасова продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность.