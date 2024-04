Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку

Илья Авербух рассказал, какие мысли его занимают по поводу беременности жены, актрисы Лизы Арзамасовой.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain