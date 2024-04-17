Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку

Илья Авербух рассказал, какие мысли его занимают по поводу беременности жены, актрисы Лизы Арзамасовой.
Фигуристу Илье Авербуху задали вопрос о том, кого хочет больше — мальчика или девочку.
Звезда фигурного катания объяснил, что он мечтает только о рождении здорого и счастливого малыша.
"Я хочу, чтобы все было хорошо, чтобы родился здоровый и улыбающийся, как моя жена, ребёнок!", — цитирует слова Авербуха "Блокнот".
Ранее Илья Авербух пообещал, что Лиза Арзамасова продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.