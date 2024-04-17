Блогер Оксана Самойлова призналась, что проверяет содержимое телефона дочери

Блогер Оксана Самойлова объяснила, почему нарушает личные границы дочери и проверяет её телефон.
Жена рэпера Джигана поделилась секретом воспитания детей. Она рассказала, что просматривает личные вещи 12-летней дочери Ариеллы и проверяет содержимое её телефона.
Самойлова объяснила, что сейчас дети имеют доступ к различной информации в отличие от того времени, когда росла она.
"Очень важно это контролировать как бы вы ни хотели доверять детям. Проверяйте чаты, игры, ссылки, шкафы и всё остальное!" — дала совет подписчикам блогер.
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