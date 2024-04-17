Блогер Оксана Самойлова призналась, что проверяет содержимое телефона дочери

Оксана Самойлова рассказала, что контролирует дочь, проверяя её телефон

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова объяснила, почему нарушает личные границы дочери и проверяет её телефон.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Жена рэпера Джигана поделилась секретом воспитания детей. Она рассказала, что просматривает личные вещи 12-летней дочери Ариеллы и проверяет содержимое её телефона.

Самойлова объяснила, что сейчас дети имеют доступ к различной информации в отличие от того времени, когда росла она.

"Очень важно это контролировать как бы вы ни хотели доверять детям. Проверяйте чаты, игры, ссылки, шкафы и всё остальное!" — дала совет подписчикам блогер.

Ранее Оксана Самойлова пожаловалась на тараканов в новом доме.