Оксана Самойлова рассказала о своём новом доме: дешёвая мебель и тараканы

Блогер Оксана Самойлова пожаловалась на тараканов в новом доме

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова провела экскурсию по своему новому скромному дому, куда её семья переехала после жизни в роскошном особняке в целях экономии.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Оксаана Самойлова рассказала, что обставила свой новый дом дешёвой мебелью, которую заказала из Китая. Звезда Интернета отметила, что не любит дорогую мебель, так как её портят четверо её детей.

Жена рэпера Джигана пожаловалась на то, что в доме бегают тараканы. Насекомые появились в жилье по вине детей Самойловой.

Наследники звёздной пары завели ящериц, кролика, черепаху и канарейку. Некоторых животных они кормят живыми тараканами. Ёмкость с тараканами дети иногда забывают закрывать, поэтому живность разбегается по дому.

Ранее Оксана Самойлова необычным способом сообщила детям о новой беременности.