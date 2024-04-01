Блогер Оксана Самойлова необычным способом сообщила детям о новой беременности

Блогер Оксана Самойлова жёстко разыграла своих детей 1 апреля

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова ввела в замешательство своих четверых детей новостью о скором прибавлении в семье.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова собрала вместе своих троих дочерей и сына вместе и раздала наследникам падарки в коробках. В упаковках лежали розовые пинетки и распашонки.

Наследники с недоумением рассматривали подарки. Первая догадалась о намёке старшая дочь Ариела. Девочка сидела с ошеломлённым выражением лица с налётом печали. Лейя м Майя озвучили свою догадку о новой беременности матери.

Самойлова подтвердила новость о том, что она находится в положении. Наследники обратили внимание на то, что живот мамы совсем не заметен.

После некоторой паузы Самойлова сообщила детям, что разыгарала их в честь 1 апреля.