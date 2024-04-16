Стало известно, какое наследство оставил Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров оставил в наследство двухкомнатную квартиру в Москве

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Кунгуров, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу "Голос", оставил в наследство двухкомнатную квартиру в центре Москвы.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам его продюсера, Кунгуров сталкивался с финансовыми трудностями и считал, что ему необходим больший доход для содержания семьи.

Помимо этой квартиры, у певца было еще жилье в Москве и его родном поселке в Свердловской области. Кунгуров скончался в апреле после того, как его жена обратилась в полицию, сообщив о тревожном послании от мужа.