Стало известно, какое наследство оставил Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу "Голос", оставил в наследство двухкомнатную квартиру в центре Москвы.
По словам его продюсера, Кунгуров сталкивался с финансовыми трудностями и считал, что ему необходим больший доход для содержания семьи.
Помимо этой квартиры, у певца было еще жилье в Москве и его родном поселке в Свердловской области. Кунгуров скончался в апреле после того, как его жена обратилась в полицию, сообщив о тревожном послании от мужа.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.