Отец Анастасии Ивлеевой: "Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю"

Отец Анастасии Ивлеевой защищает дочь от обвинений в дискредитации армии

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вячеслав Ивлеев, отец популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, выступил в защиту своей дочери, отрицая обвинения в дискредитации армии.

Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

По его словам, высказывания Ивлеевой не имеют цели оскорбить или подорвать авторитет Вооруженных Сил России.

"Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым", — сказал отец Ивлеевой.

Тем не менее, суд уже зарегистрировал дело по этому поводу, относящееся к публикациям Ивлеевой в Instagram* за определенный период.

* — запрещенная социальная сеть.