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Отец Анастасии Ивлеевой: "Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю"

Отец Анастасии Ивлеевой защищает дочь от обвинений в дискредитации армии

0:40
Шоу-бизнес

Вячеслав Ивлеев, отец популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, выступил в защиту своей дочери, отрицая обвинения в дискредитации армии.

Отец Анастасии Ивлеевой защищает дочь от обвинений в дискредитации армии
Фото: инстаграм аккаунт Анастасии Ивлеевой

По его словам, высказывания Ивлеевой не имеют цели оскорбить или подорвать авторитет Вооруженных Сил России.

"Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым", — сказал отец Ивлеевой.

Тем не менее, суд уже зарегистрировал дело по этому поводу, относящееся к публикациям Ивлеевой в Instagram* за определенный период.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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