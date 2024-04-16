Отец Анастасии Ивлеевой: "Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю"

Вячеслав Ивлеев, отец популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, выступил в защиту своей дочери, отрицая обвинения в дискредитации армии.
По его словам, высказывания Ивлеевой не имеют цели оскорбить или подорвать авторитет Вооруженных Сил России.
"Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым", — сказал отец Ивлеевой.
Тем не менее, суд уже зарегистрировал дело по этому поводу, относящееся к публикациям Ивлеевой в Instagram* за определенный период.
* — запрещенная социальная сеть.
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