Татьяна Лазарева* слила домашнее видео с танцем Аллы Пугачëвой: "Были в гостях у АБ и Максима"

Татьяна Лазарева* не сдержала обещание и опубликовала кадры с танцующей Аллой Пугачёвой.
Лазарева* разместила в Инстаграм** кадры, на которых Примадонна танцует в домашнем интерьере.
"Это прошлогоднее видео, были в гостях у АБ и Макса 1-го января. Частная съемка, нельзя выкладывать. Ей не говорите! Но выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели — она живая", — подписала кадры телеведущая.
Звезда ТВ отметила, что мечтает в 75 лет иметь такую же прямую осанку, как у Пугачёвой.
Лазарева пожелала Алле Борисовне долголетия и продолжения певческой карьеры.
"Потому что она богиня", — выразила своё мнение Татьяна.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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