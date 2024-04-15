Татьяна Лазарева* слила домашнее видео с танцем Аллы Пугачëвой: "Были в гостях у АБ и Максима"

Татьяна Лазарева* показала зажигательный танец Пугачёвой: "Ей не говорите!"

Татьяна Лазарева* не сдержала обещание и опубликовала кадры с танцующей Аллой Пугачёвой.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevatut by Инстаграм Татьяны Лазаревой is licensed under public domain

Лазарева* разместила в Инстаграм** кадры, на которых Примадонна танцует в домашнем интерьере.

"Это прошлогоднее видео, были в гостях у АБ и Макса 1-го января. Частная съемка, нельзя выкладывать. Ей не говорите! Но выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели — она живая", — подписала кадры телеведущая.

Звезда ТВ отметила, что мечтает в 75 лет иметь такую же прямую осанку, как у Пугачёвой.

Лазарева пожелала Алле Борисовне долголетия и продолжения певческой карьеры.

"Потому что она богиня", — выразила своё мнение Татьяна.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской