Михаил Ширвиндт показал скромную могилу отца на Новодевичьем кладбище: "Папу похоронили"

Прах народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта предали земле.
15 марта 2024 года на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался Александр Ширвиндт.
Выдающийся артист завещал, чтобы его тело кремировали. Родные исполнили волю главы семейства.
Прах Ширвиндта захоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с Ширвиндтом прошла в закрытом формате.
Сын актёра Михаил Ширвиндт опубликовал в своём Инстаграм* фото скромной могилы отца.
"Папу похоронили", — кратко написал телеведущий под снимком.
Подписчики в очередной раз выразили слова соболезнования близким артиста.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.