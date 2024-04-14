Михаил Ширвиндт показал скромную могилу отца на Новодевичьем кладбище: "Папу похоронили"

Александра Ширвиндта похоронили через месяц после смерти артиста

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прах народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта предали земле.

Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public domain

15 марта 2024 года на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался Александр Ширвиндт.

Выдающийся артист завещал, чтобы его тело кремировали. Родные исполнили волю главы семейства.

Прах Ширвиндта захоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с Ширвиндтом прошла в закрытом формате.

Сын актёра Михаил Ширвиндт опубликовал в своём Инстаграм* фото скромной могилы отца.

"Папу похоронили", — кратко написал телеведущий под снимком.

Подписчики в очередной раз выразили слова соболезнования близким артиста.

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