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Анастасия Волочкова похвасталась невероятными талантами 18-летней дочери Ариадны

Волочкова перечислила таланты и достижения дочери Ариадны

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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова захвалила до небес дочь Ариадну, которая пришла к матери в гости.

Волочкова перечислила таланты и достижения дочери Ариадны
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Экс-прима Большого театра посвятила наследнице, которая провела вместе с матерью время, огромный хвалебный пост.

Волочкова очень гордится 18-летней дочерью Аридной, которая, по её словам, учится на филолога и увлекается историей.

"Ею написаны более 250-ти стихотворений на трёх языках. Она так же преподает английский и французский онлайн. И очень серьёзно занимается озвучкой фильмов и и мультфильмов", — написала балерина в социальных сетях.

Анастасия рассказала, что Ариадна устроила ей поэтический вечер, читая стихи собственного сочинения.

"Ариша не любит публичности", — объяснила Волочкова, отметив, что не может поделиться творчеством дочери без её разрешения.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь Маша написала книгу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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