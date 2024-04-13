Анастасия Волочкова похвасталась невероятными талантами 18-летней дочери Ариадны

Анастасия Волочкова захвалила до небес дочь Ариадну, которая пришла к матери в гости.
Экс-прима Большого театра посвятила наследнице, которая провела вместе с матерью время, огромный хвалебный пост.
Волочкова очень гордится 18-летней дочерью Аридной, которая, по её словам, учится на филолога и увлекается историей.
"Ею написаны более 250-ти стихотворений на трёх языках. Она так же преподает английский и французский онлайн. И очень серьёзно занимается озвучкой фильмов и и мультфильмов", — написала балерина в социальных сетях.
Анастасия рассказала, что Ариадна устроила ей поэтический вечер, читая стихи собственного сочинения.
"Ариша не любит публичности", — объяснила Волочкова, отметив, что не может поделиться творчеством дочери без её разрешения.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь Маша написала книгу.
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